Bıçakladığı şahıs ölünce tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 8 Haziran Perşembe günü Kastamonu’nun merkeze bağlı Arız köyünde F.P. ile M.S. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası F.P., M.S.’yi bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kastamonu’da Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.S., buradaki müdahalelerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için İstanbul’da Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 15 gündür yaşam mücadelesi veren M.S., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Daha önce M.S.’yi bıçakladığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.P., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından F.P., jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. F.P. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.