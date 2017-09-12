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12 Eylül 2017 18:13

BİK Genel Müdür Yardımcısı Elçin, yerel gazeteleri ziyaret etti

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yardımcısı Cem Elçin, Kastamonu’da yerel gazeteleri ziyaret etti.

BİK Genel Müdür Yardımcısı Elçin, yerel gazeteleri ziyaret etti

12 Eylül 2017 18:13


Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülmekte olan 2017 Teknik Destek Programı kapsamında sunduğu, “Kastamonu-Çankırı-Sinop illerindeki Yerel Gazetelerde Reklamcılığın Geliştirilmesi” konulu projenin açılışını yapmak üzere Kastamonu’ya gelen BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, yerel gazeteleri ziyaret etti.


Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin ile birlikte Bursa BİK Şube Müdürü Osman Başeğmez, Kastamonu BİK Şube Müdürü Yaşar Kuru ve BİK Proje Koordinatörü Cenk Doğan’da yerel gazetelerin çalışanlarıyla bir araya geldi.


Genel Müdür Yardımcısı Elçin, Kastamonu Sözcü Gazetesi ziyaretinde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Güven Tuzcu’dan gazete hakkında bilgiler aldı. Elçin ise, eğitim projesi ve BİK çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.


Ziyaret sonunda Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, BİK tarafından bastırılan “15 Temmuz Manşetleri” isimli kitabı hediye etti.




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