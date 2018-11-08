Bin 306 gram metamfetamini su deposuna zulaladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda motor bölümünde hava filtresi ve su deposuna gizlenmiş bin 306 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından Tosya D-100 karayolunda Van'dan İstanbul'a gitmekte olan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Ekipler tarafından araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda aracın motor kısmındaki hava filtresi ve su deposu içerisinde zulalanmış vaziyette 833,53 gram katı, 472,68 gram sıvı halde olmak üzere toplamda bin 306 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.