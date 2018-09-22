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Bisikletten düşen adam yaşamını yitirdi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bisikletten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bisikletten düşen bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Killi semtindeki evine bisiklette giden Cemal Ceylan (51) henüz belirlenemeyen nedenle bisikletten düştü. Ceylan'ın düştüğü gören komşuları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.


Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan yolda hayatını kaybetti. Cemal Ceylan'ın profesyonel bisikletçi olduğu öğrenilirken, ölüm nedenin kalp krizi olabileceği ifade ediliyor.

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