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05 Temmuz 2017 17:35

Bölge Müdürü Umucu, Obrucak Barajında incelemelerde bulundu

Kastamonu DSİ 23.

Bölge Müdürü Umucu, Obrucak Barajında incelemelerde bulundu

05 Temmuz 2017 17:35

Bölge Müdürü Sait Umucu, teknik ekip ile birlikte Taşköprü’de yapımı devam eden Obrucak Barajında incelemelerde bulundu.


Bölge Müdürü Sait Umucu, teknik ekip ile birlikte Taşköprü’de yapımı devam eden Obrucak Barajına çıkarma yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Umucu, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.


Obrucak Barajı tamamlanması ile birlikte 140 bin 580 dekan alanın sulanması bekleniyor, ayrıca yılda 13,34 GWh enerji üretimi de yapılması planlanıyor.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kastamonu ziyaretinde Obrucak Barajı’nın yılsonuna kadara tamamlanmaması durumunda müteahhidin kovulması talimatı vermişti.


Obrucak Barajı ziyaretinin ardından DSİ 23. Bölge Müdürü Sait Umucu, Taşköprü’de yapımı süren Hasanlı Göletini de ziyaret etti. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Umucu, Hasanlı Göletinde SSB imalatının hızla devam ettiğini söyledi.


Hasanlı Göleti tamamlanmasıyla birlikte 10 bin 630 dekar araziye sulama suyu sağlayacak olan Hasanlı Göleti, ayrıca Taşköprü’de yılda 1,58 hm3 içme suyu sağlayacak.




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