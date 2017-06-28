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28 Haziran 2017 13:55

Bonzai kullanan genç öldü

Kastamonu’da bonzai kullandığı iddia edilen genç, babası tarafından evinde ölü bulundu.

Bonzai kullanan genç öldü

28 Haziran 2017 13:55


Olay, Kastamonu merkez Cebrail Mahallesi Uzun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan yaklaşık 5 ay önce ailesi ile birlikte Kastamonu’ya taşınan F.Ö. (32) adlı genç, anne ve babası İnebolu’ya akraba ziyaretine gittikten sonra akşam uyuşturucu madde kullanıp uyudu. Sabah 09.30’da işe gitmesi gereken F.Ö.’nün işe gitmediğini öğrenen baba, İnebolu’dan eve geldi. Baba uzun uğraşlar sonucunda kapıyı açan olmayınca komşularının da yardımıyla açık olan pencereden eve girdi. Eve girer girmez oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, gencin aşırı uyuşturucu kullanımına bağlı öldüğünü tespit etti. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından F.Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.




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