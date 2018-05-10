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10 Mayıs 2018 17:44

Bozkurt’ta Halk Eğitim Merkezi sergi açtı

Bozkurt Halk Eğitim Merkezi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı yılsonu sergisi açıldı.

Bozkurt’ta Halk Eğitim Merkezi sergi açtı

10 Mayıs 2018 17:44


Bozkurt Halk Eğitim Merkezi sergi salonunda açılan sergide, öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru becerileri açılışa katılanlardan büyük beğeni kazandı.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Demirezen, halk eğitim olarak hedeflerinin, iyi insan, iyi vatandaş ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi olduğunu ifade ederek, “1 Eylül 2017 tarihinden bugüne kadar 67 kurs açılmış, bu kurslarda 505 erkek 754 bayan olmak üzere toplam 1259 vatandaşımız yararlanmıştır ve şuana kadar 606 vatandaşımız belge almıştır. Ayrıca bu yıl okuryazarlık seferberliği kapsamında okuma yazma alanında da kurslar açılarak 19 vatandaşımız belge almıştır” dedi.


Sergi açılışına Kaymakam Murat Acar, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Doğan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.


Açılışta kurslarda başarı gösteren kursiyerlere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.




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