Brezilyalı ustalar Kastamonu'da sanatlarını konuşturuyor

Kastamonu'da 3 hafta önce etkili olan dolu yağışı sonrası zarar gören yaklaşık 10 bin aracın hasar onarım çalışmaları devam ediyor. Hasarlı araçların boyasız tamiri için kente İstanbul'dan gelen kaporta şirketleri, Brezilya'dan kaporta ustası getirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da, 18 gün önce aniden bastıran yumurta büyüklüğündeki doluda yaklaşık 10 bin araç hasar gördü. Vatandaşlar doluda hasar gören araçlarını yaptırmak için kaporta ve araç servislerine akın etti. Bunun üzerine kaporta ve araç servisleri vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamak için aracı şirketler vasıtasıyla Brezilyalı kaporta ustalarını Kastamonu'ya getirtti.

İş yeri sahibi Erkan Küçükkurt, “Kastamonu'ya dolu yağdıktan bir gün sonra buraya ulaştık. Burada öncelikle hasarlı araçların tespitinde bulunduk. Burada elimizdeki teknisyenler ile bu araçların yetişemeyeceğini fark ettik. Yurt dışından Brezilyalı ve diğer ülkelerden ustalar getirdik. Şu anda 20 kişilik bir ekiple Kastamonu'da hizmet veriyoruz” dedi.

“Araç yoğunluğuna yetişemediğimiz için yurt dışından destek alıyoruz“

Taleplerin fazla olmasından dolayı yurt dışından destek aldıklarını belirten Küçükkurt, “Gelen araçların tamir sürelerinin 1 ile 4 gün arasında değişiyor. Çok ağır hasarlı araçlar var. Onların onarımı maalesef mümkün olmuyor. Onları kaporta ve boyaya gönderiyoruz. Bunların işlemi bizde yapılmıyor. Biz sadece boyasız hasar uygulaması yapıyoruz. Buradaki araç yoğunluğuna yetişemediğimiz için yurt dışından destek almak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu işle ilgili eleman eksikliğimiz var” şeklinde konuştu.

“Günde 3-4 araba teslim ederek bu araçları bitirmeyi çalışıyoruz”

Gün içerisinde 3-4 araba teslim ederek çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Küçükkurt, “Şu anda Brezilyalı olarak ya da yurt dışından gelen teknisyenler olarak Kastamonu'da yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bizde de 10 kişi yabancı ekip var. Kendi teknisyenlerimizle de çalışıyoruz. Şu anda günde 3-4 araba teslim ederek bu araçları bitirmeye çalışıyoruz. Uzun yıldır yabancılarla beraber çalıştığımız için biraz biz Portekizce öğrendik biraz onlar İngilizce biliyor. Türkçe'yi de kısmen öğrendiler. Bu şekilde anlaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.