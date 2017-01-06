Buzlu yol kazaya neden oldu

Kastamonu’da yolun buzlu olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Aksu mevkiinde Bey Mahalle Muhtarı Kamil Selalmaz yönetimindeki 37 PN 962 plakalı otomobil, buzlu yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarında bulunan şarampole devrildi. Kazada Muhtar Kamil Selalmaz ve ailesi kazadan yara almadan kurtulurken, şarampole devrilen araç vatandaşlar ve çekicinin yardımı ile çıkarıldı.