Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Türkiye genelinde 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Daday İlçe Müftülüğü tarafından ''Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler'' konulu konferans düzenlendi.

Daday İmam Hatip Lisesi konferans salonunda protokol üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler ve din görevlilerinin katılımı ile gerçekleşen konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldı. Günün Anlam ve önemini belirten konuşmayı Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığının Din Görevlileri Haftası münasebetiyle hazırlamış olduğu sinevizyon gösterimi izleyicilerine sunuldu. Programa konuşmacı olarak katılan Kastamonu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Şemşettin Kırış, Dr. Ömer Aktaş ve Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, din görevlilerinin hayatımızdaki yeri, görevleri ve çeşitli konularda konferans verdiler.