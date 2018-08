Cenaze defin çilesi

Geçtiğimiz günlerde köyde gerçekleşen bir cenaze olayı vatandaşları çileden çıkardı. Cenaze yakını Bayram Özen karayolunun köylerini ikiye böldüğünü belirterek, ‘’Tosya ilçesinin Yukarı Kayı köyü Çiftlik mahallesi yıllar önce D-100 karayolunun geçmesi ile ikiye bölünmüş mahallenin bir kısmı karayolunun altında diğer kısmı ise köy mezarlığı ile birlikte karayolunun üst kısmında kalmış. Köylüler her cenaze olayında vefat eden kişi defin etmek için merhumu tabutla birlikle sırtlayarak yolun üst kısmanda bulanan mezarlığa gitmek için hareket ederler. Fakat önlerinde cenazeyi mezarlığa ulaştırmak için zor ve tehlikeli bir engel beklemekte. Tabutla birlikte kalabalık bir şekilde çoluk çocuk, kadın ve erkek D-100 karayoluna gelen köylüleri bekleyen ilk sınav karayolu araç trafiğini durdurmak. Bunun için gençler fedakarca tehlikeyi göze alarak anayola çıkar ve yolun ortasında durarak süratli bir şekilde gelen ağır vasıta ve otomobilleri durdurmak için mücadele ederler. Daha sonra merhumu taşıyan grup tabutla beraber yolun ilk etabını geçerek orta refüje gelirler ve yetmiş santim yükseklikteki çelik bariyerleri aşmak için mücadele ederler. Birkaç cenazede çelik bariyerleri aşmak isteyen tabutu taşıyan birkaç kişi dengesini kaybederek yola düşmüş onların düşmesi sonucu tabut ve içindeki merhumda tabuttan çıkarak yola düşmüştütü. Tabutu taşıyan ilk grup bariyerleri geçtikten sonra bu defa yolun ikinci bölümü olan Tosya-Ilgaz trafik bölümünü akan trafik içinde karşıya geçer ve köy mezarlığına doğru gider. Cenaze gurubunun mezarlığa gitmesi zor fakat asıl zorluk ve tehlike yedisinden yetmişine yüzlerce köylünün cenazeye yetişmek için D-100 karayoluna girmesi ve bariyerlerin altından ve üstünden kimi zaman atlayarak kimi zamanda sürünerek geçmesi oluyor. Bizler devlet büyüklerimizden acilen bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Yukarı Kayı Köyü Çiftlik mahallesindeki cenazeye katılan Tosya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Baş, "Şu an gördüğümüz bu manzara gerçekten de acil olarak devlet büyüklerimizin çözüm bulması gereken bir olay. Bu iki mahalleyi ayıran D-100 karayoluna ya alt geçit yada üst geçit yapılması gerekir. Cenazeye gidiyorsun D-100 karayolunu geçene kadar sırtında bir tabut var fakat cenazeye katılıp geriden gelenler karayolunu geçene kadar Allah’a emanet. Her an bu anayolda istenmeyen ve büyük facialara neden olabilecek üzücü kazalar meydana gelebilir’’ diye konuştu.