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Ceviz toplarken ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde ceviz topladığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ceviz topladığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Akkaya Köyü Emirler Mahallesinde ikamet eden 55 yaşındaki Ahmet Tutar, ceviz toplamak için bahçesinde bulunan ağaca çıktı. Bağkur'dan emekli olduğu öğrenilen Ahmet Tutar, ceviz ağacından dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Yaralı Ahmet Tutar, yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Tutar, kurtarılamadı. Tutar'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

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