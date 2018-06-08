Cide Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gazilere iftar verdi

Cide Kaymakamlığı tarafından Tuğtepesi Belediye Sosyal Tesislerinde Cide’de ikamet eden gazi ve gazi yakınları ile şehit ailelerine iftar yemeği verildi. İftar programına Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Cide Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz gazileri ile şehit aileleri daire amirleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dualar edildi. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İftar programının ardından konuşan Cide Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, “Yağız yer delinse, gök kubbe başımıza yıkılsa şehit aileleri ve gazilerimizle beraber yürüyeceğiz” dedi.

Şehit aileleri ve gazilerle gazı yakınlarıyla birlikte iftar açmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Göktaş, “”Şehit aileleri ve gazilerimizle benim Kaymakam olarak ilk buluşmam. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyum. Aziz vatan için canını severek feda etmiş inanlarla bir arada olabilmek, aynı havayı teneffüs edebilmek, benim gibi genç bir kaymakam için çok büyük bir tecrübe. Bu güzel geceyi hayatım boyunca unutmayacağımı bilmenizi isterim. Bizler ne söylesek ne yapsak, bu aziz vatan evlatlarının göstermiş oldukları fedakarlıkların yanında benim nazarımda bir hiç hükmündedir. Buradan şunu söylemek istiyorum, şehit aileleri ve gazilerimiz şunu hiçbir zaman unutmasınlar, devletimiz her zaman sizlerle birliktedir. Naçizane Cide ilçe kaymakamı olarak da sahsım her ne şart altında olursa olsun, ‘yağız yer delinse gök kubbe başımıza yıkılsa’ şehit aileleri ve gazilerimizle beraber yürümeye devam edeceğim. Ebediyete ulaşmış tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun. Rabbimiz bizleri onları şefaatine nail eylesin inşallah. Gazilerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

“Allah bizlere de şehitlik mertebesini nasip etsin”

“Allah bizlere de şehitlik mertebesini nasip etin” diyen Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ise, “Şehitlerimizin bizlere emanetleri olan aileleri ve gazilerimizle bu akşam burada olduğum için çok mutluyum. Vatanımızın çok değerli evlatları ve kahramanları, bu vatan, bayrak ve milleti için, devletimizin bekası için severek canlarını feda ettiler. Şehitlerimizin aileleri evlatlarından ayrılmalarının acısını yaşıyorlar ancak onların asıl yaşadıkları acı evlatlarından uzak kalmak. Çünkü bu fani dünya bittiğinde onlar evlatlarının yanına gidecekler, evlatları onlara şefaatçi olacaklar. Şehit ailelerimiz çok büyük gurur ve mutluluk içinde olmalılar. Kendi adıma söylüyorum Allah bizlere de şehitlik mertebesini yada şehit yakını olmayı nasip etsin inşallah” diye konuştu.

Cide Kaymakamı Göktaş, iftara katılan 150’ye yakın şehit aileleri ve gazilerle gazi yakınlarının masasına giderek bir süre sohbet etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, gazi ve şehit yakınları için düzenlediği program için Kaymakam Göktaş’a teşekkür ederek, plaket takdim etti.