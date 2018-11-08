Cide Şehit Necmi Yıldırım İlköğretim Okulu'nun ihale tarihi belli oldu

Kastamonu'nun Cide İlçesinde yaptırılan Şehit Necmi Yıldırım İlköğretim Okulu'nun ihale tarihi belli oldu. 16 dersliği ile hizmet verecek ilkokulun ihalesi 7Aralık 2018 Cuma günü yapılacak. İlkokulun ihalesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve İş Adamı Murat Demir, hiçbir zaman karşılık beklemeden memleketi için çalıştıklarını ifade etti.

Cide İlçesinde hizmet verecek olan Şehit Necmi Yıldırım İlköğretim Okulunun inşaatında sona yaklaşıldı. Yüzde 80'i tamamlanan okulunun ihalesi 7 Aralık 2018 Cuma Günü gerçekleştirilecek. Okul projesi hakkında bilgi veren 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve iş insanı Murat Demir, “16 Derslikli proje İlçemize hayırlı uğurlu olsun. AK Parti iktidarı eğitime desteği kimse tartışamaz. Cide ilçemize 18 yılda sadece 1 okul inşaatı yapıldı. Son iki yılda 3 okul inşaatı Cide ilçemize kazandırdık. Okulun inşaatının yüzde 80'i bitmiş durumda. Okulun ihalesi 7 Aralık'ta. Ayrıca Toygarlı İlkokulu'nun da ihale hazırlıkları devam ediyor. Biz Kastamonu'ya aşığız. Biz Cide'ye aşığız. Biz hiçbir zaman karşılık beklemeden memleketimizi sevdik, seviyoruz. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.