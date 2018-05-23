Cide YBO, Badmintonda Türkiye dokuzuncusu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen ve 16 bölge birincilerinin katıldığı Küçükler Badminton Türkiye Şampiyonası’na katılan Cide Şehit Ayşe Aykaç Yatılı Bölge Ortaokulu Kız Badminton Takımı, Türkiye 9.su olmayı başardı.

Öğrencileri bölge ve Türkiye Şampiyonasına hazırlayan Şehit Ayşe Aykaç Yatılı Bölge Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Çalış, amatör ruhla önemli bir başarı kaydettiklerini belirtti.

Profesyonel destek verilirse çok daha iyi başarılarının geleceğini ifade eden Antrenör Mahmut Çalış, “Biz, bu spora ilk atıldığımızda okumuzda sadece dört adet raketimiz vardı ve branşımız olmamasına rağmen Badminton yapmaya karar verdik. Haftanın beş günü derslerden sonraki zamanlarımızda gönüllü olarak çocuklarımızla idman yaptık. Sinop’ta katıldığımız Bölge Şampiyonasında bir çok profesyonel takımı yenerek finale kadar ulaşarak, Elazığ’da ki Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Ben beden eğitimi öğretmeniyim ama turnuvaya katılan takımların en az dört Badminton antrenörü var ve profesyonel şekilde bu işin eğitimini alıyorlar. Ama öğrencilerimiz azmettiler, çok çalıştılar, çok istediler ve amatör ruhla bu önemli başarıyı sağladık. Cide Belediyesi Başkanı Nejdet Demir ve ilçe esnafı gerek bölge, gerekse Türkiye Şampiyonasında bizlere ulaşım ve konaklama konusunda maddi katkı verdiler. Destek veren herkese Cide Şehit Ayşe Aykaç Yatılı Bölge Ortaokulu olarak çok teşekkür ediyoruz. İstenirse ve inanılırsa başarının geleceğini ortaya koyduk. Çocuklarımız çok yetenekli, inşallah sonraki turnuvalarda desteklenirlerse daha iyi dereceler alacaklarına inanıyorum” dedi.

Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir ise, öğrencileri ve eğitmenlerini elde ettikleri başarılarından dolayı kutladı.

Elazığ’da gerçekleşen Türkiye Küçükler Badminton Şampiyonasında Cide Şehit Ayşe Aykaç Yatılı Bölge Ortaokulu Kız Badminton Takımında Tuğçe Çelik, Gokçe Çelik, Medine Ertaş, Cemre Emul, Sude Bartinlioğlu mücadele etti.