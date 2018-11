Cide Yerel Eylem Grubu, ilçe esnafıyla bir araya geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cide Yerel Eylem Grubu, ilçede esnaf ve muhtarlarla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Cide Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, kamu kurum amirleri, ilçe esnafı ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanlarınca esnaf, mahalle ve köy muhtarları Cide Yerel Eylem Grubunun çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgilendirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Cide Yerel Eylem Grubu Yetkilisi Serdar Kaptan, “Cide merkezli Cide Yerel Eylem Grubu olarak Cide, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt Küre, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerimizde kalkınma stratejisi hazırlamak için bir araya geldik. 2016 yılının Kasım ayında kurulan derneğimiz, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 20'i Türkiye Cumhuriyeti yüzde 80'ni Avrupa Birliği katkısı olmak üzere Türkiye'de 10 il seçildi bunlardan birisi Kastamonu oldu. İlimizde 9 ilçemiz Taşköprü, diğer 9 ilçemiz ise Cide Yerel Eylem Grubu adı altında iki ayrı dernek kuruldu. Kasım 2016 yılında kurulan derneğimiz günümüze kadar var olan tüm prosedürleri tamamlayarak, projelendirme ve desteklenme aşamasına gelmiştir. Sizlerin destekleri, fikirleri ve önerileri bizi, bölgemiz için hazırlanacak olan kalkınma planına götürecek en doğru yolu bulmamıza ışık tutacaktır” dedi.

Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanı ve Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ise, “Kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için yerelde yaşayan insanlarla birlikte hareket etmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Sizler bölgeyi en iyi tanıyan kişilersiniz. Mahallenizdeki insanların ne işlerle meşgul olduklarını, neler yapabileceklerini sizler biliyorsunuz. Bölgemiz için yerel kalkınma stratejisi hazırlama sürecinde bize destek vermenizi bekliyoruz. Avrupa Birliği bizlere beş kalemde hibe veriyor. Bu anlamda Yerel Eylem Grubu olarak bir çok iş dalı ve üretimini destekliyoruz. Bunların içinde sığır, hindi, kaz gibi hayvancılığın bütün alanlarını ve edinilen ürünlerin işlenmesi konusunda tüm projeleri destekliyoruz. Yine balıkçılık, arıcılık, fide-fidan, mantar, zanaatkârlık üzerine ahşap, metal, cam eşya, seramiklerin üretimi, çanak-çömlek, çinicilik, dokumacılık, hasır işi, sepet dokuma, müzik aletleri yapımı, kilim ve halıcılık, semer yapımı, taş işleme, kağıt sanatları, folklorik bebek ve giysi yapımı, yorgancılık, dikiş-nakış, giysi dekorasyonu, kırsal turizmde kapsamında otel, apart, pansiyon, kafeterya, yeme içme tesisleri gibi aklınıza gelebilecek her türlü iş dalının her alanında halkımızı destekliyoruz. Tüm halkımızı bu hibelerden yararlanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantı görüş ve önerilerin dinlenmesiyle son buldu.