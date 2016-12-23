Cide’de şehitler için helva dağıtıldı

Kastamonu’nun Cide ilçe merkezinde şehitler için vatandaşlara helva dağıtıldı.

Cide Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte şehitler için helva dağıtıldı. Havuzbaşı mevkisinde Cuma namazı öncesi kurulan stantta, son günlerde artarak devam eden hain saldırılarda şehit olan polis ve askerler için vatandaşlara helva dağıtılarak şehitler yad edildi. Cide Kaymakamı Fatih Demir, Cide Müftüsü Adem Yıldız’ın da teşrif ettiği organizasyona Cide halkı yoğun katılım gösterdi. Şehitler için duaların okunduğu etkinlikte, yaşanan ve yaşatılan terör olayları kınandı.