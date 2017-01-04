Cide’de trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saban Koç (65) idaresindeki 37 FF 566 plakalı araç, Cide sahil yolu Köseli köyü yakınlarında buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Taklalar atan aracın içerisinden sürücü Şaban Koç hafif şekilde yaralı olarak kurtuldu. Araç sürücüsü daha sonra Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındığı durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer yollardaki buzlanma konusunda sürücülerin dikkatli olmasını, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyorlar.