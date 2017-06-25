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25 Haziran 2017 17:38

Cide’de trafik kazası:1 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Cide’de trafik kazası:1 yaralı

25 Haziran 2017 17:38


Edinilen bilgiye göre, Cide-Kastamonu otoyolu Dağlıca mevkisinde Şahin Akar idaresindeki 37 RC 245 plaklı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Kaza sonrası aracın içinde sıkışan Akar, yoldan geçen diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ve Cide Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araç içerisinden çıkarılabildi. İki ayağı birden kırılan ve ağır şekilde yaralanan Şahin Akar Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler bayram dolayısıyla sürücülerin dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.




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