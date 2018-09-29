Cide'de TÜGVA'dan anlamlı kampanya

Kurulduğu günden beri Cide'de yaptığı çeşitli etkinliklerle adını sıkça duyuran Türkiye Gençlik Vakfı Cide Şubesi, ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyası başlattı.

Cide'de ilçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılmamış kıyafet temin etmeye hazırlanan TÜGVA Cide Şubesi, etkinlik için duyurularını yapmaya başladı.

Cide TÜGVA Şubesi Başkanı Orhan Çağdaş, “Yeni nesil gençlik vakfı sloganıyla ülkemiz gençliğine hizmet eden Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın Cide İlçe Temsilciliği olarak Mayıs ayından beri teşkilatlanma faaliyetleri başlamış olup ilçemiz gençliğine hizmet noktasında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik giyecek yardımında bulunmak üzere bir kampanya başlattık. Bu kampanya kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin bot, mont ve bilumum kıyafet ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Ben buradan öncelikle Cideli hemşehrilerimizi bu kampanyamıza destek olarak çocuklarımızın yüzünü güldürmeye, sonrasında ise Cide'mizin ortaokullu, liseli, üniversiteli ve çalışan gençlerini vakfımız çatısı altına davet ediyorum” dedi.