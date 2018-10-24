Çıkan tartışmada kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Kastamonu'da bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası bir şüpheli, kardeşini evdeki av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Olay sonrası şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Akçataş köyünde ikamet eden Murat Şahanoğlu (25), evde henüz bilinmeyen nedenle kardeşi Hasan Şahanoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Hasan Şahanoğlu, evde bulunan av tüfeğiyle kardeşi Murat Şahanoğlu'nu ateş etti. Başından vurulan Murat Şahanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri, kardeşini tüfekle vurduğu iddia edilen Hasan Şahanoğlu'nu gözaltına aldı. Murat Şahanoğlu'nun cenazesi ise Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Hasan Şahanoğlu'nun yaklaşık 6 ay önce de bir hastalıktan ötürü babasını da kaybettiği öğrenildi.