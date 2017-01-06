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06 Ocak 2017 17:23

Cinayet zanlısı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Cinayet zanlısı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

06 Ocak 2017 17:23

Kastamonu’da, banka kredisini ödemedikleri iddiasıyla çıkan tartışmada iki kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan cinayet zanlısı, ilk duruşmada 31 yıl ve müebbet hapse mahkum edilmesine rağmen, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası tekrar yargılandığı duruşmada toplam 40 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 25 Ocak 2014 tarihinde Kastamonu’nun İnönü Mahallesi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. Bir kahvede, Hacı Mehmet Özdemir ile Muhammed Güler (18) ve maktuller Mehmet Güler (44) ile Murat Güler (52) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Mehmet Özdemir, tabancayla Mehmet Güler ve Murat Güler’i öldürdü, Muhammed Güler’i de ağır yaraladı. Cinayet sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hacı Mehmet Özdemir hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Tutuklu yargılanan ve duruşmaya Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS sistemi ile katılan Hacı Mehmet Özdemir, olayda hayatını kaybeden Murat Güler ve Mehmet Güler ile birlikte bankadan 50 bin lira kredi çektiklerini ve kredi ödemelerinde daha sonra tek başına kaldığı için evine icra geldiğini ve evinin satılması üzerine aralarında tartışma çıktığını söyledi.
Yaşanan olaydan ötürü mağdur ve pişman olduğunu söyleyen Hacı Mehmet Özdemir, “Ben vurmak isteseydim üç yıl önce ev satılırken vururdum” dedi.
Mahkeme heyeti, savunma hakkı verilmediği gerekçesiyle yeniden yargılanmasına karar verilen Hacı Mehmet Özdemir’i, tahrik altında Murat Güler ve Mehmet Güler’i öldürmekten 15’er yıl, Muhammed Güler’i de yaralamaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme heyeti, ruhsatsız silah taşımaktan Özdemir’e 10 ay hapis cezası ile 500 TL para cezası verdi.
Öte yandan, cinayet zanlısı Hacı Mehmet Özdemir, ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından Murat Güler’i öldürme suçundan 18 yıl, Mehmet Güler’i öldürme suçundan müebbet hapis ve Muhammed Güler’i de silahla yaralamadan dolayı 12 yıl hapse mahkum edilmişti. İlk duruşmada alınan karar nedeniyle Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın savunma hakkının kısıtlandığını ileri sürerek kararı bozdu ve yargılamanın yeniden yapılmasını istemişti.



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