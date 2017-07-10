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10 Temmuz 2017 22:52

Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı ve oğlu tutuklandı

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde husumetli olduğu kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Ağlı İlçe Başkanı ve oğlu tutuklandı.

Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı ve oğlu tutuklandı

10 Temmuz 2017 22:52


Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesi Kağgirpınar Mahallesi’nde ikamet eden 30 yaşındaki Yücel Kara, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası CHP Ağlı İlçe Başkanı H.H.Ç. ile oğulları G.Ç. ve G.Ç., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından CHP Ağlı İlçe Başkanı H.H.Ç. ile oğulları G.Ç. ve G.Ç., Küre Adliyesi’ne sevk edildi. CHP Ağlı İlçe Başkanı H.H.Ç. ve oğlu G.Ç. adli makamlarca tutuklanarak İnebolu Cezaevine gönderilirken, diğer oğlu G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, CHP Ağlı İlçe Başkanı H.H.Ç. ile silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yücel Kara’nın aralarında husumet bulunduğu belirtildi.




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