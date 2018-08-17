Çocuklardan hatalı sürücülere "kırmızı düdüklü" uyarı

Proje kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptı. Trafik denetimleri sırasında çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtılırken, ailelere proje hakkında da bilgi verildi.

Proje ile vatandaşların güvenli bir yolculuk yapmaları, aşırı hız, emniyet kemeri takma, kırmızı ışıkta geçme gibi kural ihlali yapan sürücülere çocukları üzerinden baskı oluşturarak yapılan her ihlalde çocuklara dağıtılan düdüklerin çalınmasıyla sürücüler üzerinde algı oluşturmanın hedeflendiği ifade edildi.