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17 Ağustos 2018 17:19

Çocuklardan hatalı sürücülere "kırmızı düdüklü" uyarı

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında Kastamonu’da çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Çocuklardan hatalı sürücülere

17 Ağustos 2018 17:19


Proje kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptı. Trafik denetimleri sırasında çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtılırken, ailelere proje hakkında da bilgi verildi.


Proje ile vatandaşların güvenli bir yolculuk yapmaları, aşırı hız, emniyet kemeri takma, kırmızı ışıkta geçme gibi kural ihlali yapan sürücülere çocukları üzerinden baskı oluşturarak yapılan her ihlalde çocuklara dağıtılan düdüklerin çalınmasıyla sürücüler üzerinde algı oluşturmanın hedeflendiği ifade edildi.




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