Cuma pazarı Adilbey Caddesi'ne taşındı

Kastamonu Belediyesi, Saraçlar Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde Cuma günleri kurulan Cuma Pazarı'nın yerini değiştirdi. Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve belediye ekipleri Pazar yerine taşınan Pazar esnafını ziyaret etti. Başkan Babaş, Saraçlar Mahallesinde böyle bir Pazar yerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın yaklaşık 1,5 yıl önce başlatmış olduğu yeni alan çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Cuma Pazarı'nın taşınması tamamlandı. Yıllardır Bayındır Sokak'ta 1600 metrekare alan üzerine kurulan Cuma Pazarı, eski alanından alınarak 2 bin 450 metrekare yerleşkesi bulunan Saraçlar Mahallesi Adilbey Caddesi'ndeki yeni yerine taşındı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve belediye ekipleri Cuma Namazının ardından Pazar esnafını ziyaret ederek, esnafların sorunlarını dinledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Yaklaşım burada 150 civarında esnafımız var. Bu pazarımız Cuma Pazarımız. Eskiden bu yeni yapılan Kastamall'ın arkasındaydı o mahalledeydi. Orası bin beş yüz metrekareydi. Burası üç bin metre kareye yakın. Bu bölgenin ihtiyacı için bir mahalle pazarını meclis kararı ile oluşturduk. Tabi buradaki ufak tefek hem esnafımızın hem de vatandaşımızın sorunlarını yerinde tespit ettik. Bundan sonra bunlara da hız vereceğiz. Özellikle karşıdan karşıya geçme konusunda köprünün temellerini attık. Önümüzdeki hafta o köprüden geçilmiş olacak. Burada lavabo ihtiyacı var onları da gerçekleştireceğiz. Yani bu bölge halkını burada hem sebze ve meyve olarak her türlü ihtiyaçlarını bulabilecek bir merkez olacak. Burada tuhafiye pazarı var. Burada da yerel bazda tuhafiye pazarımız var. Tabi ki bizim her mahallede çalışmamız var. Sadece Perşembe günleri boş. Onun dışında her gün Kastamonu'nun değişik yerlerinde yerimiz var. Şimdi de Tosya Yoluna bir Pazar yeri oluşturuyoruz” dedi.

Pazar alanları ilgili çalışmalar arttırılacak

Yeni pazar yerleri ile ilgili çalışmalarının olduğunu ifade eden Başkan Babaş, “Yaklaşık 5 bin veya 6 bin metre karelik alan üzerine hem sebze hem meyve yöresel ürünler hem de giyim pazarı olmak üzere kapalı sistem bir Pazar yerini Tosya Yoluna oluşturacağız. Zemin çalışmalarını bitirdik. Önümüzdeki günlerde de Tosya yolundaki Pazar yerimizde de halkımıza hizmet etmeye başlayacağız. Tabi ki yine Pazartesi Günü Candaroğulları'nda Pazar yerimiz var, Salı günü yine Salı Pazarı dediğimiz İnönü Mahallesindeki bölümde devam ediyor. Çarşamba Günü merkezde devam ediyor. Perşembe günü boş. Cuma günleri burada Saraçlar Mahallesinde devam edecek. Gerçekten Türkiye'de ki en büyük Pazar yerlerinden biri de Kuzeykent'te kurmuş olduğumuz Pazar yeri. Burada sebze, meyve, yöresel ürünler, tuhafiye, balık her yönüyle oluşturduğumuz bir Pazar yeri hatta ve hatta oto galericiler sitesinde. Bir Tosya Yolu bir da Aktekke Mahallesinde rehabilitasyon hastanesinden çıktıktan sonra Suluceviz Deresi dediğimiz bölgede orada yolun sonunda. Kapalı Sistem Sepetçioğlu Pazar yerinin projesi tamamlandı. Önümüzdeki yıl inşallah Sepetçioğlu Pazar Yeri kurulacak” şeklinde konuştu.