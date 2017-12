Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp aile hakkında açıklama

Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme Köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım Çarşamba günü sabaha karşı çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında kayıp olan 5 kişilik ailenin arama kurtarma çalışmaları ormanlık alanda devam ederken, enkazda ise arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

Kastamonu’da çıkan yangın sonucu küle dönen iki evin enkazında yapılan tüm aramalara rağmen herhangi bir iz bulunamayan 5 kişilik ailenin akıbeti hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamadı, her konunun titizlikle araştırıldığı ve kamuoyunda dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, açıklamasında şunları kaydetti: "Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmada, söz konusu yangında Fazıl Çataloğlu ve Ahmet Çataloğlu’na ait birbirine yakın olan evlerin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, Fazıl Çataloğlu ile birlikte aynı evde ikamet eden Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu’nun yangın sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadıkları, arama çalışmalarının halen devam ettiği, yangın enkazında yanmış halde bir ceset bulunduğu, cesedin mevcut hali ile kimliğinin teşhisi mümkün bulunmadığından gerçek kimliğinin ancak yapılacak DNA incelemesi ile mümkün olabileceği, her ne kadar bir kısım haber kaynaklarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar bulunduğu bildirilmiş ise de bunun DNA incelemesi için kayıp şahısların akrabalarından kan örneği alınması amaçlı çağırılan şahıslar olduğu, şu an itibariyle soruşturmada herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı, DNA incelemesi için doku örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek cesedin kimliğinin belirleneceği, diğer kayıp şahıslarla ilgili arama işlemleri halen devam etmekte olup olay çok yönlü olarak soruşturulmakta ve her ayrıntı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili ayrıca bir gelişme olduğunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı, toplumun doğru bilgilendirilmesi, yanlış anlaşılmaların önlenmesi açısından iş bu açıklamanın yapılması gerekli görülmekle kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Öte yandan Ankara’dan özel olarak gelen jandarma ekipleri, iz takip köpekleriyle birlikte ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarını halen devam ettiriyor. Arama kurtarma çalışmalarına Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde destek veriyor.

Ayrıca yangın mahalline yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda terk edilmiş halde römorku ile birlikte traktör bulunmuştu. Traktör de incelemeye alınarak bölgede arama tarama çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor.