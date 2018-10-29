Cumhuriyet coşkusuna Jandarma timlerinin gösteriler damga vurdu

Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü, Kastamonu'da düzenlenen törenlerde coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü nedeniyle Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İl protokolü ve vatandaşların geniş katılım gösterdiği törende Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Timleri'nin gerçekleştirdiği gösteriler vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Törende söz alarak Türkiye üzerinde oynanan her türlü oyuna rağmen Türk Milleti'nin dimdik ayakta olduğunu kaydeden Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Türk milleti şanlı tarihine baktığında, en zor zamanda bile karamsarlık göremeyiz. Hep kahramanlık görürüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli direnişi başlattığı dönemde ki ülkemizin durumu bugünden çok daha kötüydü. Buna rağmen Atatürk ve silah arkadaşları, karamsarlığa kapılmak bir yana, düşmanı topraklarımızdan atana ve çocuklarımıza güzel gelecek bırakana kadar mücadelelerini sekteye uğratmadırlar. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken ve Kurtuluş Savaşı'nı dinlerken o insanların zor şartlarda neler başardığını unutmamalıyız. Tarihimizde karamsarlık yoktur. Olmamıştır ve olmayacaktır. Bugünümüzü yaşarken sahip olduğumuz bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi vatan için savaşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlere borçlu olduğumuzu unutmamalıyız”dedi.

Konuşmaların ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Timleri'nin gerçekleştirdiği gösteriler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 29 Ekim Kutlama Programı Kastamonu Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde gerçekleştirilen geçit töreni ile sona erdi.