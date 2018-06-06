Daday ÇPAL’de mezuniyet coşkusu

Okul idaresi tarafından okul konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Nagihan Demir, öğrenciler adına konuşmayı ise son sınıf öğrencilerinden Cemile Yılmaz ve Hicran Kömeç yaptı. Ardından öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin yer aldığı slayt gösterimi sunuldu. Veda metnini Daday ÇPAL Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Çolak tarafından okundu. Derslerinde üstün gayret ve başarı göstererek okul birincisi olan Cemile Yılmaz ve Hicran Kömeç, okul yaş kütüğüne isimlerinin yazı olduğu plaketi çaktılar. Program, mezun olan 27 öğrenciye mezuniyet belgelerinin verilmesi ve kep töreni ile son buldu.