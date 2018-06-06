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06 Haziran 2018 15:44

Daday ÇPAL’de mezuniyet coşkusu

Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL), bu yıl mezun olan 27 öğrencisi için mezuniyet töreni ve kep atma töreni düzenledi.

Daday ÇPAL’de mezuniyet coşkusu

06 Haziran 2018 15:44


Okul idaresi tarafından okul konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Nagihan Demir, öğrenciler adına konuşmayı ise son sınıf öğrencilerinden Cemile Yılmaz ve Hicran Kömeç yaptı. Ardından öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin yer aldığı slayt gösterimi sunuldu. Veda metnini Daday ÇPAL Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Çolak tarafından okundu. Derslerinde üstün gayret ve başarı göstererek okul birincisi olan Cemile Yılmaz ve Hicran Kömeç, okul yaş kütüğüne isimlerinin yazı olduğu plaketi çaktılar. Program, mezun olan 27 öğrenciye mezuniyet belgelerinin verilmesi ve kep töreni ile son buldu.




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