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24 Aralık 2017 15:44

Daday Muhtarlar Derneğine Kamil Selalmaz atandı

Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan’ın görevini bırakması üzerine yerine Daday Bey Mahallesi Muhtarı Kamil Selalmaz atandı.

Daday Muhtarlar Derneğine Kamil Selalmaz atandı

24 Aralık 2017 15:44


Uzun zamandır Muhtarlar Derneği Daday Şube Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz günlerde görevi bırakarak yeniden aday olmayacağını açıklayan Muhtarlar Derneği Daday Şube Başkanı Hikmet Çavuş Karasan’ın yerine görevlendirme yapıldı. Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan görevlendirme sonucunda Daday Bey Mahallesi Muhtarı Kamil Selalmaz, 2019 yılında yapılması planlanan Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimine kadar vekaleten Muhtarlar Derneği Daday Şube Başkanlığına görevlendirildi.




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