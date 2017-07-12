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12 Temmuz 2017 14:53

Daday’da 15 Temmuz etkinlikleri şehit mezarı ziyaretiyle başladı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı düzenlendi.

Daday’da 15 Temmuz etkinlikleri şehit mezarı ziyaretiyle başladı

12 Temmuz 2017 14:53


Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 1’inci yılı nedeniyle bugünden itibaren tüm yurtta olduğu gibi Daday ilçesinde de çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri Daday’da başladı.


Anma etkinlikleri kapsamında, Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, daire müdürleri, STK temsilcileri ve diğer ilgililer Daday’a bağlı Tüfekçi Köyünde yaşayan şehit annesi Pakize Demirci ve Şehit Ümit Demirci’nin kabrini ziyaret ettiler. Şehit Demirci’nin kabri başında Kur´an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.




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