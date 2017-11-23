Daday’da 2017 yılının son KÖYDES toplantısı yapıldı

Daday Öğretmenevinde Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir başkanlığında köy muhtarlarının katılımı ile gerçekleşen toplantının divan üyeliklerini İl Genel Meclisi Üyeleri Ziya Kabakçı Mehmet Apaydın ile Bayramlı Köyü Muhtarı Nedim Sözgan ile Yazıcı Meydan Köyü Muhtarı İsmail Pirci yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda gider ve gelirler, köylerin yol sorunları ve kış ayında karla mücadele ile köy sularının soğuğa karşı korunması görüşüldü. Toplantı diğer kurum amirlerinin muhtarların istek ve taleplerini dinlemesi ile son buldu.