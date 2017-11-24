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24 Kasım 2017 17:18

Daday’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Daday’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Daday’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım 2017 17:18


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na 24 Kasım özel çelengi Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir ve bir grup öğretmen tarafından konuldu. Ardından başöğretmen Atatürk ve şehit öğretmenler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Programın kutlama bölümü ise Atalay Ticaret sponsorluğunda Alişler Düğün Salonunda yapıldı. Buradaki programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir tarafından yapıldı. Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Kaymakam Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Demir, tüm öğretmenlere görevlerinde başarılar dilediler. Ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın kutlama mesajı okundu. Mesleğe yeni başlayan ve adaylıkları kalkan öğretmenlerin yemin etme törenin ardından ise uzun yıllar eğitim camiasında görev yapmış fakat emekli olan öğretmenlere Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir tarafından şeref belgesi verildi. Program canlı müzik eşliğinde verilen yemek ile son buldu.




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