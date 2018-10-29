Daday'da 29 Ekim Cumhuriyetin Kuruluşu kutlandı

yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Daday'da da kutlandı.

Sabah saatlerinde Kaymakam Kemal Balaban ve Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ın kaymakamlık makamında ilçe protokolünün tebriklerini kabulü ile başlayan program, Kelebek Çayırında bulunan İlçe Stadyumunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Kemal Balaban ve Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, halkın, öğrencilerin ve protokol üyelerinin bayramını kutladı. Ardından Kaymakam Kemal Balaban konuşma yaptı. Atatürk'ün 10. yıl nutku kendi sesinden dinletildi. Öğrenciler halk oyunu gösterileri sunarak şiirler okudular. Daday Belediyesi davul zurna ekibi mini bir dinleti yaptı. Program resmi geçit töreni ile sona erdi.

Tarihi konakta resmi geçit töreni yapıldı

yıldönümü etkinlikleri kapsamında Daday'da bulunan kamu kurum kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu resmi geçit töreni yapıldı. Protokol üyeleri, araçların geçişini tarihi Köpekçioğlu Konağından izledi.