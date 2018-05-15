Daday’da Filistinli şehitler için sela okundu

Daday’da Merkez Kolukaraoğlu Camiinde İsrailli askerler tarafından şehit edilen Filistinliler için sela okundu, öğle namazın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail askerleri, ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etti, gerçek mermi kullanılmak üzere 2 bin 771 Filistinli de yaralandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden sela verildi. Daday ilçesinde de verilen selanın ardından öğle namazına müteakip şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.