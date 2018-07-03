Daday’da göletlere 40 bin sazan yavrusu atıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Daday ilçesine tahsis edilen 40 bin adet yavru sazan balığı, Daday Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personellerince Taşçılar ve Yumurtacı Göletlerine bırakıldı. Daday İlçe Müdürü Engin Kocaoğlu, Balıklandırma Projesi doğal bir tür olan sazan balığının adaptasyonunun başarılı olması sebebiyle tercih edilen bir proje olduğunu ve bu proje ile göletlerdeki balık yoğunluğunun artırılmasının, balık popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Amatör balıkçılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Kocaoğlu, avcılık faaliyetlerinde de bilinçli olunmasını ve av yasaklarına riayet edilmesi gerektiği konularında da uyarılarda bulundu.