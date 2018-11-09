Daday'da grup ve köy yolları asfaltlanıyor

Daday'da Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince grup ve köy yolları asfaltlanıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve Daday İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından bozuk yolların yapımına hız verildi. Kış ayları gelmeden eldeki tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bazı yollarda yama çalışması yapan ekipler, asıl ağırlığı grup köy yollarına verdi. Uzun zamandır bozuk olması nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen köylerin grup yollarında 2. kat satıh kaplama asfalt çalışması yapılıyor. Daha önceden belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, bu güzergahta çalışmalarını tamamladıktan sonra diğer grup köy yollarının yapımına da başlayacaklar.

Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Daday İlçe Başkanı Servet Bıyıklı ve İl Genel Meclisi Üyeleri Ziya Kabakçı ve Mehmet Apaydın, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek, bozuk ve bakımsız hiç bir köy yolu kalmayacağını, yolların yapımında da emeği geçen herkese teşekkür ettiler.