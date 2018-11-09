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Daday'da ilk yardım eğitimi verildi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık-Der Kastamonu Şubesinin ortaklaşa düzenlediği Kırsalda İlk Yardım Eğitimi, Daday’da devam etti.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık-Der Kastamonu Şubesinin ortaklaşa düzenlediği Kırsalda İlk Yardım Eğitimi, Daday'da devam etti.


Kastamonu'da merkezde olmak üzere çeşitli ilçelerde de eğitim veren Sağlık-Der Kastamonu Şubesi, aynı eğitimi bu sefer Daday ilçesinde de verdi. Daday'a bağlı Siyahlar Köyünde düzenlenen köy toplantısı sonrası verilen eğitime, kurum müdürlerinin yanı sıra, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Bir kaza anında ilk yardımın önemi hakkında ve kaza anında yaralıya nasıl müdahale edilmesi gerektiği konularında çeşitli bilgiler veren yetkililer, eğitimin ardından eğitime katılanlara sertifika takdim etti. Eğitimlerin, önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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