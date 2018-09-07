Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından her dönemin başında öğrencilerin ve velilerin okula adaptasyonu amacıyla düzenlenen kahvaltılı sohbet programı yapıldı. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, İlçe Müftüsü İsmail Çakır, öğretmenler, okul idaresi ile öğrenci ve velilerin katılımı ile gerçekleşen kahvaltı programı okul pansiyon yemekhanesinde gerçekleştirildi.

Kahvaltıda konuşan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, amaçlarının birlik ve beraberlik içinde başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmek olduğunu belirterek, öğrencilerden önce eğitimcilerin bir hedefinin olması gerektiğini ve bu hedeflerini öğrenciye vermeleri gerektiğini söyledi.

Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır ise, kurum olarak okul ve idarecilerin her zaman destekçileri olduklarını ve olacaklarını söyleyerek, her öğrencinin başarılı bir öğrenciden önce iyi bir insan ve Müslüman olması gerektiğine dikkat çekti. Kahvaltı programı yapılan dua ile son buldu.