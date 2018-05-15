Daday’da İşaret Dili Kursu sona erdi

İşaret Dili kursunun bitecek olması nedeniyle aralarında güzel dostluklarda kuran kursiyerler, kursu başarıyla bitirmenin mutluluğunu kendilerine eğlence düzenleyerek doyasıya yaşadılar. 20 öğrencisine, 120 saat süren temel seviyede İşaret Dili Kursu veren Eğitmen Yüksel Daşçı, kursiyerlere İşaret Dili’nin en güzel bir şekilde öğretildiğini ve kursiyerlerinin başarıları ile gurur duyduğunu ifade ederek, “İşitme engellileri anlayabilmek için mutlaka işaret dilini öğrenmek gerekiyor. Amacımız işitme engellilerin dünyalarına girip, onların dili, kulağı, eli olabilmek. Şu anda, Kaymakamlık personeli, doktor, Aile Hekimliğinde çalışan hemşire, iş arayanlar, öğrenciler, ev hanımları ve farklı meslek gruplarından öğrenciler bu kursa katıldı. Demek ki toplumun her kesiminde karşılığı olan duyarlı insanlar İşaret dilini önemsiyor. Bu kadar farklı yelpazede kursiyerlerimin olması beni son derece mutlu ediyor. Kursiyerlerim bu gün sertifikalarını alacaklar. Hepsine hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Beşir ve diğer kurum müdürlerinin de katıldığı programda İşaret Dili Kursuna katılan iki öğrenci işaret dilini kullanarak anlatımda bulundular. Program sonunda ise yaş pasta kesildi.