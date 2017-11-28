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28 Kasım 2017 16:04

Daday’da “Kadına Şiddet” anlatıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Kastamonu İl Müdürlüğü uzmanları tarafından erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla kadınlara yönelik seminer verildi.

Daday’da “Kadına Şiddet” anlatıldı

28 Kasım 2017 16:04


Kadına yönelik şiddeti ve erken yaşta evliliğin önüne geçirilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Kastamonu İl Müdürlüğü’nce seminer düzenlendi. Daday’da ikamet eden kadınlara yönelik gerçekleştirilen seminerde şiddeti doğuran olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılmasının yanı sıra erken yaşta evliliğin nedenleri ve doğurduğu sonuçların anlatıldı. Seminere Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Daday Belediye Başkanvekili Zahit Çiftçi ve Daday İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yasemin Acar’da katıldı. Seminerin sonunda kadınlar, merak ettikleri konular hakkında uzmanlara soru yöneltti.




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