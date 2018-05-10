Daday’da KHGB 2018 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Olağan Genel Kurul Toplantısı Daday Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

KHGB Meclis Toplantısına Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İl Genel Meclis Üyeleri Ziya Kabakçı ve Mehmet Apaydın ile KHGB Müdürü Bahattin Tiftik ve köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, köylere yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Kaymakam Özdemir, ilçeye yapılan yatırımların 2018 yılında da hızla devam edeceğini belirtti.

Açılış konuşmasının ardından meclis katip seçimi yapıldı. Yapılan seçimlerde Bayramlı Köyü Muhtarı Nedim Sözgan ve Yazıcı Meydan Köyü Muhtarı İsmail Pirci katip üyeliklere seçildi. Ardından Birlik Müdürü Bahattin Tiftik tarafından 2017 Faaliyet Raporu okunarak gelir ve gider tutarları açıklandı. 2018 yılı KÖYDES ödenek geliri 2 milyon 445 bin TL, gider ise 2 milyon 380 bin TL olarak açıklandı. Gündemde yer alan diğer bir madde birlik ortaklık payının her muhtar için 250 TL katkı payı ücreti vermesi konusu ise görüşülüp karara bağlandı. Toplantının sonunda ise Birlik Encümen Üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimlerde aday olan ve bu görevi bir süredir devam ettiren Çavuşlu Köyü Muhtarı Hüseyin Çiftçi ve Bolatlar Köyü Muhtarı M. Levent Uğuzbalaban’ın karşılarında aday olmamasından dolayı tekrar birlik encümen üyeliğine seçildiler.