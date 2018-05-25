Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 14:12

Daday’da Kur’an Kursu öğrencileri belgelerini aldı

Daday İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an Kursunda eğitim gören bayan öğrenciler için yıl sonu mezuniyet programı düzenlendi.

Daday’da Kur’an Kursu öğrencileri belgelerini aldı

25 Mayıs 2018 14:12


Daday İmam Hatip Lisesi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte müftülüğün 4-6 yaş grubunda eğitim gören öğrenciler, öğrendiklerini sergiledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.


Programda konuşan Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır, “Bu yıl Daday’da ilk defa 4- 6 yaş grubu çocuklar için Kur’an Kursu açıldı. Buna çok sevindim. Müftülük hizmet alanlarını her yıl arttırarak devam ettiriyor. Kur’an Kursu ve Ramazan mukabeleleri artarak devam ediyor. Esnafa işyerlerinde Kur’an öğretimi devam ediyor. Bu hizmetlerin sürekli olması gerekiyor. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlere bağlı nesiller olarak yetiştirmek önemli. Ramazan ayının memlekete millete hayır ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.


Daha sonra Kur’an Kursuna katılan öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Kastamonu Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Kadriye Doğan tarafından verilen konferansın ardından kursa katılan ve başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi. Kurs boyunca indirdikleri hatimin duası yapılarak program son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç