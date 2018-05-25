Daday’da Kur’an Kursu öğrencileri belgelerini aldı

Daday İmam Hatip Lisesi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte müftülüğün 4-6 yaş grubunda eğitim gören öğrenciler, öğrendiklerini sergiledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda konuşan Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır, “Bu yıl Daday’da ilk defa 4- 6 yaş grubu çocuklar için Kur’an Kursu açıldı. Buna çok sevindim. Müftülük hizmet alanlarını her yıl arttırarak devam ettiriyor. Kur’an Kursu ve Ramazan mukabeleleri artarak devam ediyor. Esnafa işyerlerinde Kur’an öğretimi devam ediyor. Bu hizmetlerin sürekli olması gerekiyor. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlere bağlı nesiller olarak yetiştirmek önemli. Ramazan ayının memlekete millete hayır ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Daha sonra Kur’an Kursuna katılan öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Kastamonu Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Kadriye Doğan tarafından verilen konferansın ardından kursa katılan ve başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi. Kurs boyunca indirdikleri hatimin duası yapılarak program son buldu.