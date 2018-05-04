Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 19:07

Daday’da Kur’an Kursu yararına kermes düzenlendi

Daday İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Kız Kur’an Kursu yararına kermes düzenlendi.

Daday’da Kur’an Kursu yararına kermes düzenlendi

04 Mayıs 2018 19:07


Daday İlçe Müftülüğü tarafından İmran Etli Ekmek Salonunda Merkez Yatılı Kız Kur’an Kursu yararına kermes düzenlendi. Kermes öncesi Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından kermesin açılış kurdelesini Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır kesti. Kermeste, gönüllü kadınlarca yapılan yöresel tatlar ve el işi ürünler satışa sunuldu. İki gün sürecek olan kermes, yarın sona erecek. Kermesten elde edilen gelir ise Merkez Yatılı Kız Kur’an Kursuna verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç