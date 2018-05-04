Daday’da Kur’an Kursu yararına kermes düzenlendi

Daday İlçe Müftülüğü tarafından İmran Etli Ekmek Salonunda Merkez Yatılı Kız Kur’an Kursu yararına kermes düzenlendi. Kermes öncesi Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından kermesin açılış kurdelesini Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır kesti. Kermeste, gönüllü kadınlarca yapılan yöresel tatlar ve el işi ürünler satışa sunuldu. İki gün sürecek olan kermes, yarın sona erecek. Kermesten elde edilen gelir ise Merkez Yatılı Kız Kur’an Kursuna verilecek.