Daday’da muhtarlar toplantısı yapıldı

Daday Öğretmenevi Lokalinde Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından söz alan İl Genel Meclisi Üyesi Ziya Kabakçı, köylerde yapılan bina, arsa ve tapu işlemleri ile ilgili muhtarlara bilgiler verdi. 2018 yılında da tüm imkanları kullanarak vatandaşlara hizmet edeceklerini bildiren Kabakçı, toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda müdürlerde kurumları ile ilgili bilgiler verdi. İlk önce söz olan Gıda Tarım ve Hayvancılı İlçe Müdürü Engin Kocaoğlu, muhtarlara yem bitkisi dosyası, 2018 yılı hayvan destekleri konularında bilgi verdi.

Daday SYDV Müdürü Huriye Yılmaz ise, yaklaşan ramazan ayında köylerinde kendilerinin ulaşamadığı veya bilmediği yoksul vatandaşları tespit ederek kendilerine bildirilmesini istedi.

Daday İlçe Milli Şube Müdürü Gülseren Anbarcı da, eğitim-öğretim yılının sorunuz bir şekilde sonuna geldiklerini bildirdi.

Daday İlçe Emniyet Amir Vekili Yasemin Acar da, yabacı işçi çalıştıranların emniyete bildirilmesi ve dolandırıcılık hakkında muhtarlara uyarılarda bulundu.

Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır ise, yaklaşan Ramazan ayına kurum, personel ve camiler olarak hazır bulunduklarını ve bu ayda duygu istismarı yaparak Kur’an Kursu adına yardım toplayanlara riayet edilmemesi, kendilerinin böyle bir yardım söz konusu olduğunda makbuz karşılığında topladıklarını, onun dışında kimseye inanmamalarını ifade etti.

Daday Devlet Hastanesi Müdürü İlhan Arslan da, hastanede malzeme ve personel eksiklerinin bulunmadığını belirterek, ileri ki günlerde de diş röntgenini hastanelerinde çekebilecekleri duruma geleceklerini kaydetti.

Toplantı karşılıklı bilgi alışverişi ile son buldu.