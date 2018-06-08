Daday’da öğrenciler karnelerini aldı

Daday’da eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasının ardından yaklaşık bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Daday’da okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan yaklaşık bin öğrenci, bugün karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girdi. Dönem sonu nedeniyle Atatürk Ortaokulu, Daday Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) okullarında karne dağıtım töreni düzenlendi. Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Şube Müdürleri Cemil Kılıç, Gülseren Ambarcı, Okul Müdürleri Selahattin Yanık ve Nagihan Demir öğrencilerin karnelerini dağıttılar.

Törende protokol üyeleri sınıflardaki öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbetler etti. Öğrencilerin karnelerine tek tek bakan Kaymakam Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Demir, tatil boyunca öğrencilerin dinlenmeleri, ders çalışmaları ve kitap okumaları konusunda uyarılarda bulundu. Okulların fiziksel yapıları ve öğrencilerin durumu hakkında okul idaresi ve öğretmenlerden bilgiler alan Kaymakam Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Demir, eksiklikleri olan okulların eksiklileri giderilerek eğitim öğretime kaldığı yerden devam edeceklerini bildirdiler.

Karne dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Özdemir, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerden yaz tatilini iyi değerlendirmelerini isteyen Kaymakam Özdemir, "Yorucu bir dönem geçirdiniz. Kendinize zaman ayırıp, dinlenin. Asla ders çalışmayı da ihmal etmeyin, günde bir saat mutlaka ders çalışın. Yoksa bir yılı boş geçirmiş olup, baştan çalışmak zorunda kalırsınız. İnsan birçok hata yapabilir. Önemli olan o hatalardan ders çıkarmaktır. Geleceğinizi şimdiden hazırlayın. Her şeyi yerli yerinde yapın, kaliteli zaman geçirin, oyun oynayın, kitap okuyun ama beli aralıklarla ders çalışın. İyi bir insan olmak, kaliteli zaman geçirmekle olur. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Daha sonra öğrencilere karneleri dağıtılmasıyla tören sona erdi.