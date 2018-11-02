Daday'da öğrencilere aşı yapıldı

Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından Atatürk İlkokulu, Miralay Halit Bey İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Selalmaz İlköğretim Okullarında toplam 153 öğrenciye karma aşı yapıldı.

Öğrenciler okulun ilk haftalarında aşı heyecanı yaşarken, kimi öğrencilerin ise aşı heyecanı ve korkusu yüzlerine yansıdı. Toplum Sağlığı Merkezi Dr. Simge Ayber Akçay gözetiminde TSM görevlilerince yapılan uygulamada, 1. Sınıf öğrencilerine Kızamık-Kızamıkçık - Kabakulak (KKK), Difteri-Boğmaca-Tetanoz-Çocuk Felci (DaBt-İPA) dörtlü karma aşısı, 8. Sınıf öğrencilerine de Tetanoz (Td) aşıları yapıldı.