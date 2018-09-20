Daday'da okullara alınacak işçiler için mülakatlar yapıldı

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kastamonu İl Müdürlüğü arasında imzalanan özel protokol sonucu okullarda çalışmak üzere Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında alınacak 13 geçici işçi için mülakatlar yapıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okullarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere yapılan mülakata 90 kişi başvuruda bulundu. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Şube Müdürü Gülseren Anbarcı ve Miralay Halit Bey İlkokulu Müdürü Sinan Ahmet Aynacı'nın oluşturduğu sınav komisyonu adaylara çeşitli sorular yönelttiler. Liste yöntemi ile 1 Ekim tarihinde işe başlayacak olan geçici işçilerin çalışma süresi okulların kapandığı Haziran ayında sona erecek.