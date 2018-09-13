Daday'da Okullarda Güvenli Eğitim toplantısı yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Okullarda Güvenli Eğitim toplantısı yapıldı.

Daday Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, şube müdürleri, Daday İlçe Emniyet Amirvekili Komiser Yardımcısı Yasemin Acar, daire amirleri, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı. Okulların ve öğrencilerin güvenliği için birçok tedbir kararlarının alındığı toplantıda resmi ve sivil polislerin, okul çevresinde devriye görevi yapması, trafik ekiplerinin okul öğrenci servislerinin denetiminin sıklaştırılması kararları alındı.