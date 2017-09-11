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11 Eylül 2017 12:50

Daday’da pancar üretimi arttı

Daday’da pancar üretimindeki kotanın kalkması üzerine şeker pancarı üretimi de arttı.

Daday’da pancar üretimi arttı

11 Eylül 2017 12:50


Kastamonu’nun Daday ilçesinde kotanın kalkması üzerine şeker pancarında üretim arttı. Daday’da daha önce ilçede bulunan Şeker Pancar Şefliği kapanmış, ülke genelinde şeker pancarında uygulanan kota uygulaması sonrası parçan üretimi azaldı. Bu yıl şeker pancarındaki kotanın kaldırılması sonrası Daday’da pancar üretimi arttı. Daday’da gelişen teknoloji ile birlikte yaygın olarak kullanılmaya başlanılan makineleşme, sulama ve ilaçlama teknikleri ile bu yıl şeker pancarı üretimi geçen yıla göre arttı. Geçen yıl 230 dekar alanda bin 610 ton olan şeker pancarı ekilirken, bu yıl 350 dekar alanda 2 bin 330 ton pancar ekimi oldu.




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