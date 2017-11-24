Daday’da şehit öğretmenler için mevlid okutuldu

Daday İlçe Müftülüğü tarafından okutulan mevlidi-i şerif, Merkez Kolukaraoğlu Camiinde Cuma Namazı öncesinde okutuldu. Mevlidi şerifte şehit olan öğretmen ve ahirete intikal etmiş öğretmenler için de dualar edildi.

Öğretmenler Gününde emekli öğretmenlere anlamlı ziyaret

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde eğitim camiasına uzun yıllar emek vermiş emekli öğretmenlerden Orhan ve Vahide Yalçınkaya, evlerinde ziyaret edildi. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Daday Belediye Başkanvekili Zahit Çiftçi, Milli Eğitim Şube Müdürleri Cemil Kılıç, Gülseren Ambarcı ve Atatürk Ortaokulu Müdürü Selahattin Yanık’ın da katıldığı ziyarette emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı. Yalçınkaya ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaretin ardından emekli öğretmenlere çiçek takdim edildi.